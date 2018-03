Der Off-Topic-Freitagabend: Interfacelift, Schleifsteine und mehr

Neulich las ich etwas über diverse völkerwanderungszeitliche Grabbeigaben. Ich verglich das im Stillen mit dem Kleinkram den ich mir bisher für meine ottonische Ausstattung zugelegt habe. Dabei stellte sich heraus, dass noch ein gewisser Aufholbedarf besteht. So verfüge ich beispielsweise über keinen Wetz- bzw. Schleifstein. Das heißt, eigentlich habe ich den schon, nur ist der moderner Machart und viel zu groß für meinen Lederbeutel.

Gosauer Schleifsteinbruch etwas für mich sein - mal sehen. Das Thema wird mich wohl noch einige Zeit beschäftigen, denn wirklich gute Steine scheinen in der Natur eher rar gesät zu sein. Und die einschlägige Literatur schweigt sich über dieses Thema natürlich auch aus. Eventuell könnte aber deretwas für mich sein - mal sehen.

---





Gestern ist mir auf dem Rechner ein Dokument untergekommen, in dem ich mir vor ca 1 1/2 Jahren einige Notizen bezüglich dieses Blogs gemacht habe. Unter anderem ging es dabei um den Namen. In die Endauswahl schafften es Hiltibold und Hugibert. Letztendlich wurde es Hiltibold, weil Google hierzu die wenigsten Ergebnisse ausspuckte. Ich wollte da schlicht und ergreifend nicht in der Masse untergehen (obwohl ich den Namen Hugibert eigentlich sogar eine Spur lustiger fand).

---





Mit Erschrecken stellte ich fest, dass ich die Leser dieses Blogs bisher noch nie so richtig mit meinem schrägen Musikgeschmack belästigt habe. Nun, das werde ich hiermit nachholen ;)





Ansonsten bleibt mir nur noch allen ein schönes Wochenende zu wünschen.