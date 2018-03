Video: Interessantes über das römische Gladius

Die in diesem Video dargelegte Begründung, warum sich die Klingen bestimmter Galdii am hinteren Ende - also zum Griff hin - verbreitern, wäre mir persönlich nicht so schnell in den Sinn gekommen.... die Sache hört sich allerdings nicht unlogisch an.

Übrigens, dieser unterhaltsame Youtuber hat punkto historischer Waffen noch einiges mehr auf Lager. Wer sich also für Langbogen, korinthische Helme oder die Schwerter griechischer Hopliten interessiert, der wird bei ihm höchstwahrscheinlich fündig werden.