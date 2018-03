Der Off-Topic-Freitagabend: Flattr, E-Mail-Missbrauch und unser Klima

versucht

Jemand fragte mich kürzlich, warum ich hier keineinbinde. Nun, der Blog ist eben nicht kommerziell. Freilich, man kann darüber streiten, ob Spenden daran wirklich etwas ändert.Da ich meine Beiträge jedoch zu 90 Prozent mit Bildern illustriere, die unter einer Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurden, würde ich mich mit Flattr in eine potentiell gefährliche Grauzone begeben. Dazu habe ich einfach keine Lust. Schon gar nicht für 4 bis 5 Euro pro Monat ;)Ich liebe es, wenn sich Leute bei irgendwelchen Online-Diensten anmelden und dortauf dass ich eventuellen Spam zugeschickt bekomme und nicht sie. Mittlerweile bin ich dazu übergegangen, die entsprechenden Bestätigungsmails, die auf so eine Anmeldung naturgemäß folgen, nicht mehr nur zu ignorieren, sondern die Konten bei den betreffenden Diensten umgehend zu löschen. Schließlich stellt es meist kein Problem dar, mir einfach ein neues Passwort auf meine missbräuchlich angegebene E-Mail-Adresse schicken zu lassen ;)wurde kürzlich veröffentlicht. Inhaltlich gibt es für mich wenig Überraschendes - man kennt schließlich seine Pappenheimer. Die Frage war deshalb nur, mittels welch gefinkelten Formulierungen man die altbekannten - und neuen - Schmähs zu verkaufen gedenkt; welche unbequemen Tatsachen wurden weggelassen, kleingeredet oder versteckt (15jähriger Erwärmungsstopp); welche Szenarien* in den Vordergrund gerückt (Anstieg des Meeresspiegels - der übrigens, unabhängig vom Treiben des Menschen, seit der letzten Eiszeit ansteigt).Anders als die Mehrheit der deutschsprachigen Medien,"Die Welt" zumindest, die Ergebnisse des jüngsten IPCC-Berichts ausgewogen wiederzugeben:Auch interessant: Die bekannte Klimaforscherin Judith Curry äußert sich sehr kritisch zu den wissenschaftlichen Verrenkungen des für den Bericht verantwortlichen IPCC (=):* Besagte Klima-Szenarien bzw. -Modelle (von Prognose kann hier keine Rede sein) werden naturgemäß allesamt in Computern gerechnet. Wie sich jüngst herausstellte, ist das Endergebnis - also das, was man der Öffentlichkeit meist als den bevorstehenden Weltuntergang präsentiert, von der verwendeten Rechnerarchitektur abhängig! Das ist so, wie wenn unterschiedliche Taschenrechner beim Addieren identischer Zahlen unterschiedliche Ergebnisse liefern würden; 1 plus 1 ergibt dann beispielsweise auf einem Gerät von HP 3, auf einem von Texas Instruments -2 ^^