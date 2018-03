Der Off-Topic-Freitagabend: Der/das Blog und die Farbe der Weintrauben

Warum das Bild in der Kopfzeile des Blogs ausgetauscht wurde? Weil mir das alte, "gelbstichige", ehrlich gesagt schon lange zu knallig war. Außerdem lagen die fotografierten Objekte auf einer Kunststoffunterlage... schwer zu sagen, was mich da geritten hat ;)Mein alter Webdesign-Lehrer würde mich wohl für die Größe des Titels schelten und vonsprechen. Ich halte mich in diesem Fall jedoch an die Spruchweisheit:;DMan glaubt es kaum, aber die Veröffentlichungstermine für die beiden(Zeughausverlag) die ich hier eigentlich bereits im April besprechen wollte, wurden schon wieder nach hinten verschoben. Teil I soll nun im November erscheinen (wers glaubt), Teil II gar erst im März 2014...Quasi ersatzweise, werde ich deshalb demnächst die von denselben trödelnden Autoren verfassten BücherTeil I + II vorstellen.Nachtrag: Eben wurde der Veröffentlichungstermin nochmals nach hinten verlegt: Jetzt ist laut Amazon von Dezember 2013 und Juli 2014 die Rede...Dass bei roten Weintrauben eigentlich nur die Schale rot ist, war mir ehrlich gesagt nicht bekannt... Wie man sieht, enthält diese den Farbstoff, der dem Rotwein seine Farbe verleiht. Da stellt sich mir übrigens die Frage, ob Wein dereinst auch zum Färben von Textilien eingesetzt wurde. Immerhin könnte man allzu sauren Wein auf diese Weise sinnvoll verwerten