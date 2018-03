Etwas zum Hören: Wahlkampf im antiken Rom, gefälschte Funde und Hermann von Reichenau

Diese Sendung bietet einen launigen Einblick in den mitunter skurrile Politikbetrieb des antiken Rom. | Spieldauer 23 Minuten | BR |In "Buddlers" Archäologie-Podcast dreht sich diesmal alles um die Fälschung archäologischer Funde bzw. Artefakte. Die Gründe hierfür reichen von schnöder Geldgier bis hin zu wissenschaftlichem Geltungsdrang. | Spieldauer 38 Minuten | "angegraben" |Eine Audiosendung, in der man dem Leben und Wirken des vor 1000 Jahren geborenen Wissenschaftlers Hermann von Reichenau nachspürt. | Spieldauer 27 Minuten | SWR | Stream