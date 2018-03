Hörbares: Der schwarze Tod, Streifzüge durchs Mittelalter und Ausgrabungen im Heiligen Land

In der 16. Ausgabe des Archäologie-Podcastsunterhält sich derzuerst mit Karl-Heinz Leven von der Uni Erlangen und in weiterer Folge mit Lisa Seifert von der LMU München; Thema der beiden Gespräche ist die Pest, eine der größten Plagen der Menschheitsgeschichte. Frau Seifert berichtet in diesem Zusammenhang von jenen Erkenntnissen, die das frühmittelalterliche Gräberfeld von Aschheim zur "Justinianischen Pest" beisteuerte. | Spieldauer 51 Minuten | angegraben | Direkter Download