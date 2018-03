Der Off-Topic-Freitagabend: Aufnahmen des Mars und Star Trek meets Opernball

o n a n i e r e n in der Gruppe" ?!

Wtf!?





Wer an extrem hochauflösenden Luft- bzw. Satellitenaufnahmen des Mars interessiert ist, der findet unter nachfolgendem Link erstklassiges Material:----Passend zu Herrn Lugners "Stargast" am Wiener Opernball::)----Eigentlich wollte ich hier ja längst meine römische Tunika besprechen, allerdings ist diesbezüglich so manches schief gegangen. Es wird also noch einige Wochen dauern, bis es damit endlich soweit ist. Desweiteren werde ich dann (hoffentlich) auch das dazugehörige Schuhwerk und den Strohut () vorstellen können.Leider brauchen diese handgemachten Dinge ihre Zeit. Und allzu oft mehr als geplant.----Als ich kürzlich in die Zugriffsstatistik des Blogs blickte, war ich mehr als nur erstaunt. Denn welcher Suchbegriff soll da angeblich einen Nutzer aufgeführt haben? "