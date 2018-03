Im von Brigitte Haas-Gebhard verfassten Buch Die Baiuvaren - Archäologie und Geschichte (Verlag Friedrich Pustet) wird der Versuch unternommen, den aktuellen Stand der Bajuwarenforschung in übersichtlicher und allgemein verständlicher Weise zusammenzufassen. Zeitlich erstrecken sich die Betrachtungen primär von der späten Völkerwanderungszeit bis hin zur Absetzung Tassilos III. durch Karl den Großen. Räumlich wird dabei das Gebiet des Frühen Bairischen Stammesherzogtums erfasst; das heißt, neben Teilen des heutigen Freistaates Bayern auch nahezu die gesamte Republik Österreich und Südtirol.

Da die schriftlichen Überlieferungen aus jenen fernen Tagen überaus spärlich sind, rekonstruiert die Autorin die Entstehung und Entwicklung des bajuwarischen Stammes nicht zuletzt anhand archäologischer Erkenntnisse. Hierbei wurde auch nicht darauf vergessen, die wichtigsten naturwissenschaftlichen Methoden der Archäologie zu erläutern.

Trotz vieler hochinteressanter Detailinformationen, die uns die Forschung aufgrund des technologischen Fortschritts neuerdings zur Verfügung stellen kann, darf man sich von diesem Buch nichts bahnbrechend Neues erwarten. So wurde etwa die alte These, wonach die aus der antiken Geschichtsschreibung recht plötzlich verschwundenen Markomannen die unmittelbaren Vorfahren der Bajuwaren seien, schon vor zig Jahren widerlegt. Und selbst in der Literatur der 1960er-Jahre findet man bereits den Hinweis, dass das romanische Element bei den Bajuwaren anfänglich eine gewisse Rolle spielte.

Das Dunkel der Vergangenheit restlos zu auszuleuchten, gelingt der Autorin hier verständlicherweise nicht. Diesen durchaus entschuldbaren Mangel versucht sie leider gelegentlich mit wenig geschickten Vergleichen wettzumachen, die in den Köpfen vieler Leser kaum zutreffende Bilder hervorrufen dürften. So stellt sie etwa die Ethnogenese der Bajuwaren mit der Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika auf eine Stufe, spricht von einem "melting pot" und führt die unterschiedlichen Ethnien an, aus denen sich das US-Volk zusammensetzt - nämlich Afrikanern (gemeint sind wohl Schwarzafrikaner), Asiaten, Indianer und Europäer. Was die Autorin hierbei freilich ignoriert, und deshalb hinkt der Vergleich dermaßen, ist, dass die USA einzig und alleine vom "weißen Mann" gegründet und über 250 Jahre regiert wurden. Asiaten, Indianer und vor allem Schwarzafrikaner galten hingegen bis weit ins 20. Jahrhundert hinein als Bürger zweiter Klasse. Bei den Bajuwaren stellte nun aber andererseits weder die ethnisch-kulturelle Zusammensetzung zu irgend einem Zeitpunkt ein dermaßen verschiedenartiges Sammelsurium dar, noch liegen uns Informationen vor, denen zufolge man über Jahrhunderte hinweg eine Art Rassentrennung aufrecht erhalten hätte. Im Gegenteil, die Assimilation der noch vorhandenen keltoromanischen Reste durch die germanische Mehrheit ging vergleichsweise zügig vonstatten, so dass die provinzialrömische Kultur - sieht man von vergleichsweise wenigen Fragmenten ab - im fortschreitenden Mittelalter bald kaum noch fassbar ist.

Fazit: Eigentlich ein sehr informatives und kurzweiliges Buch, das wohl jedem gefallen wird, der sich für den jüngsten der germanischen Großstämme interessiert. Lediglich der Preis, ein nicht makelloses Lektorat (ja, ich könnte auch eines brauchen) und die gelegentlich überbordende Lust am Hineininterpretieren trüben das Bild ein wenig. Man muss der Autorin allerdings zugute halten, dass sie nicht völlig blind für ihre eigenen (kleinen) Unzulänglichkeiten ist, denn sie schreibt im Schlusssatz etwas, das eigentlich ins Vorwort nahezu aller Schriften gehört, welche die Geschichtsforschung und die ihr angeschlossenen Hilfswissenschaften produzieren:

Auch die heutigen Historiker und Archäologen sind wie die des 19. Jahrhunderts Kinder ihrer Zeit und natürlich geprägt von der multikulturellen Gesellschaft einer weitgehend globalisierten Welt! Selbstverständlich sind auch ihre Vorstellungen vom Leben in einer bestimmten historischen Epoche vom Zeitgeist beeinflusst!

Inhaltsverzeichnis (gekürzt):

------------------------------------------------------------------------------------

Ich vergebeVorwortEinleitung: Raum und ZeitDie QuellenSiedlungs-, Hort-, und GrabfundeErforschung, Restaurierung, AufbewahrungDas Römische ImperiumDie letzten Römer und ein NeuanfangAuftritt der BaiuvarenHerrschaftTägliches LebenDie MenschenLand der KlösterTassilo und das Ende der AgilolfingerNachklangAnhang