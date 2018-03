Der Off-Topic-Freitagabend: Schlechte Filme, interessante Cover-Art from US & A

Man sieht ja so vieles nicht, aber das sieht man ganz besonders gerne nicht:Bereits beiden ein Kritiker alsbezeichnet hat,wäre ich bereits nach 20 Minuten am liebsten schreiend aus dem Kino gelaufen. Ich bin also gewarnt und werde mir die Fortsetzung dieses ahistorischen Unsinns natürlich ersparen.Hollywood beweist immer und immer wieder, dass es einfach zu ignorant ist, ein historisches Thema spannend und gleichzeitig auch halbwegs korrekt wiederzugeben; stattdessen setzt man auf die obligatorischen Quoten-Amazone, die mit ihren spindeldürren Ärmchen beidhändig große (Aluminium-)Schwerter schwingen.Möglicherweise trägt für diesen Trend aber auch das auf Superhelden und Computerspiel-Ästhetik geeichte Publikum eine gewisse Mitverantwortung. Die Realität scheint den durchschnittlichen Kinobesucher zunehmend anzuöden.Passend dazu unterhielt ich mich vor ein paar Wochen mit jemandem der die Reenactment-Szene seit etlichen Jahren mit diversen Ausrüstungsgegenständen beliefert. Er meinte, dass selbst Filme die historische Ereignisse völlig verzerrt wiedergeben, seiner Erfahrung nach etliche Leute dazu bringen, sich in seriöser Weise mit der thematisierten Epoche zu beschäftigen.Es ist durchaus vorstellbar, dass dies tatsächlich zutrifft. So gesehen kann selbst der größten Geschichtsklitterung aus Hollywood noch etwas Positives abgewonnen werden.---Wieso sieht man so ein cooles CD-Cover nie bei unseren Schlagersängern? Vielleicht käme deren Musik dann ja auch bei jüngeren Leuten besser an ;) Klick mich ---Ach ja, ich bin wieder voll da. Noch dazu einen Tag früher als gedacht :)Ich wünsche jedenfalls allen Lesern ein schönes und erholsames Wochenende.