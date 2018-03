Krimskrams am Freitag: Herr Geurten bei Planet Wissen und blöd machendes Fernsehen

Die jüngsten optischen Veränderungen an diesem Blogs waren notwendig geworden, da der im vergangenen Herbst veröffentlichte Internet Explorer 11 nicht fähig ist, das alte Layout so fehlerfrei darzustellen wie Chrome oder Firefox. Ein Ärgernis, da der Umbau einen ganzen Rattenschwanz an zusätzlichen kleinen Änderungen des Codes notwendig machte. Sollte jemand plötzlich irgendwelche Probleme mit der Darstellung des Blogs haben, wäre ich für eine entsprechende Benachrichtigung dankbar.---Mir ist klar, dass ich mich wiederhole, aber nachfolgenden Termin sollte man sich als interessierter Beobachter der Causa Campus Galli nicht entgehen lassen: Am kommenden Dienstag (22. April 2014, 13:15 Uhr) gibt sich der rhetorisch begnadete Dampfplauderer Bert M. Geurten bei der beliebten Sendereihe Planet Wissen die Ehre. Weitere Ausstrahlungstermine sind: