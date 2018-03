Hörbares: Der Untergang Roms, Karl der Große, Jesus, Katharina von Siena

Karl der Große - Der Urgroßvater Europas: Ein Podcast in dem man sich mit der Interpretation und Vereinnahmung Kalrs des Großen beschäftigt (langsam aber sicher scheint man davon abzukommen, Karl als Werbe-Testimonial für die EU zu benutzen ^^ ) | Spieldauer 22 Minuten | BR | Ein Podcast in dem man sich mit der Interpretation und Vereinnahmung Kalrs des Großen beschäftigt (langsam aber sicher scheint man davon abzukommen, Karl als Werbe-Testimonial für die EU zu benutzen ^^ ) | Spieldauer 22 Minuten | BR | Direkter Download

Ein kurzer Beitrag über das was Jesus wirklich wollte(?). | Spieldauer 11 Minuten | DR |

,

Katharina von Siena - Cherub in finsterer Zeit: Ein Podcast über die im 14. Jahrhundert lebende Mystikerin, Kirchenlehrerin und Schutzpatronin Europas. | Spieldauer 22 Minuten | BR | : Ein Podcast über die im 14. Jahrhundert lebende Mystikerin, Kirchenlehrerin und Schutzpatronin Europas. | Spieldauer 22 Minuten | BR | Direkter Download

Warum versank das lange Zeit so gut funktionierende Römische Reich in Ruinen, was waren die Folgen und in welchem Zusammenhang stand dies alles mit den Vorgängen der Völkerwanderungszeit? In diesem Podcast versucht man Antworten darauf zu finden. | Spieldauer 53 Minuten | DR | Stream & Info