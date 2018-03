PDFs: Armbrüste, Alamannen, Waffen der Parther, deformierte Schädel und Archäologie in den Medien.

Ein Text über Armbrustzubehör mit Schwerpunkt "Spannhaken".

Ein Text über die archäologischen/archäobotanischen Erkenntnisse zu merowingerzeitlich-alamannischen Gärten und Gartenpflanzen. | Manfred RöschEin sehr gut illustrierter Beitrag, in dem unter anderem Schwertscheide, Wehrgehänge und ähnliche Ausrüstungsgegenstände eines Alamannen mittels Zeichnungen dargestellt bzw. rekonstruiert wurden. | Reto Marti | Academia.edu





Anmerkung: Ich gehe davon aus, dass die oben verlinkten Dateien von den Rechteinhabern selbst frei zugänglich gemacht wurden. Sollte dem nicht so sein, bitte ich um einen entsprechenden Hinweis per E-Mail.

: Um die bei den Parthern übliche Bewaffnung geht es in dieser Arbeit. Zeitgenössische Abbildungen von Schwertern, Wehrgehängen, Bögen, Rüstungen usw. werden dabei näher unter die Lupe genommen. | Sylvia Winkelmann | Academia.eduWie der vorangegangene Aufsatz beschäftigt man sich auch in diesem mit der Bewaffnung parthischer Krieger, die neben den Germanen zu den lästigsten und gefährlichsten Feinden Roms zählten. | Sylvia Winkelmann | Academia.eduNach der Einleitung bzw. einer allgemeinen Erörterung des Themas, widmet sich der Autor den einzelnen Fundplätzen. | Gernot Wagner | Uni WienWer sich regelmäßig über schlechte Geschichtsdokus mit archäologischem Schwerpunkt ärgert, den könnte diese Diplomarbeit interessieren, in der unter anderem die üblichen Stilmittel anhand aktueller Beispiele unter die Lupe genommen werden. | Elisabeth Vogelsinger | Uni Wien