Bücher: Karl der Große, Severin, Radegunde und die Sachsengeschichte des Widukind von Corvey

Reclams Universalbibliothek ist deren Erwerb oft für relativ wenig Geld möglich. Besonders vorteilhaft - verglichen mit den im Internet einsehbaren Ausgaben - sind hierbei die sehr zahlreichen und ausführlichen Endnoten, welche ein Verstehen und Interpretieren des Textes deutlich erleichtern können. Geschickt ist es seitens des Verlages auch, dass man die Übersetzung dem Originaltext auf jeweils einer Doppelseite gegenüberstellt. Ein Beispiel aus der Vita Karls des Großen soll veranschaulichen, warum diese Form der Präsentation aus meiner Sicht so überaus begrüßenswert ist: Der Autor Einhard bezeichnet dänische Wikinger als Nordmanni bzw. Nordmannos. In der Übersetzung macht man daraus allerdings nicht das naheliegende "Normannen", sondern "Nordgermanen". Was zwar nicht völlig falsch, aber doch ein wenig unüblich ist. Hätte der Leser lediglich den deutschen Text vor sich, wäre wohl ein gewisses Maß an Verwirrung vorprogrammiert. So aber ist das Überprüfen des Originals auf der gegenüberliegenden Seite geradezu ein Kinderspiel.

Mit Einhards Karls-Biografie bin ich dann auch schon bei der ersten der hier vorgestellten Quellen angelangt. Es handelt sich um die "ergänzte Ausgabe" aus dem Jahr 2010. Was unter "Ergänzungen" im Detail zu verstehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis; möglicherweise betrifft es die Endnoten. Der deutsche Text beruht auf einer Übersetzung von 1911, liest sich allerdings sehr angenehm - wobei sich die Frage stellt, ob obiges Beispiel mit den "Nordgermanen" vielleicht etwas mit der Entstehungszeit zu tun hat, als der Germanen-Begriff ja besonders gerne bemüht und herausgestrichen wurde. Doch wie auch immer, ein erhellendes Nachwort, in dem auf den Autor und sein Werk eingegangen wird, rundet das Büchlein ab.





Als zweites Beispiel habe ich die von Eugippius verfasste Vita des heiligen Severin ausgewählt, da sie vor allem für das spätantike/frühmittelalterliche Österreich eine sehr wichtige Schriftquelle darstellt. Womit freilich auch schon das Dilemma der Forschung beschrieben ist, denn dem mit mystischen Elementen aufgehübschten Lebenslauf eines Heiligen ist naturgemäß nur bedingt zu trauen. Trotzdem erhält man einen überaus interessanten Einblick in jene politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie im 5. Jh. in der darniederliegenden Provinz Noricum herrschten. Wer sich eingehend mit der Völkerwanderungszeit beschäftigt, kommt schwerlich an Severin vorbei, der nicht einfach nur ein frommer Missionar war, sondern auch ein erfahrener Staatsmann und Verwaltungsbeamter. Mit viel Geschick stellte er sich vor die drangsalierten Reste der Provinzbevölkerung und versuchte sie vor streitlustigen Germanen zu schützen.

Am Ende dieser Ausgabe findet sich neben den obligatorischen Anmerkungen und dem Nachwort auch eine Zeittafel sowie eine Landkarte.