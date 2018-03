Die verhinderte Rezension einer Tunika

Als ich vergangenen Montag die neu eingetrudelten E-Mails durchging, traf mich fast der Schlag: Jene Weberin, die zusagte mir eine römische Tunika anzufertigen - den Auftrag dazu bekam sie bereits im Frühjahr - war urplötzlich abgesprungen.

Sie könne bestimmte Anforderungen mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erfüllen, meinte sie. Anforderungen, wohlgemerkt, von denen sie nicht erst kürzlich erfuhr, sondern die mit ihr schon im Zuge der ersten Kontaktaufnahme besprochen wurden. Dass der Auftrag ins Nirvana führen bzw. für sie nicht umsetzbar sein könnte, wurde mir damals nicht mitgeteilt.





Dass diese unzuverlässige Frau satte dreieinhalb Monate benötigte, um die Grenzen ihre handwerklichen Fähigkeiten auszuloten - dazu zählt etwa das beschädigungsgsfreie Bleichen feinen Wollgarns - lässt bei mir den Verdacht aufkommen, hier ein wenig gefrotzelt worden zu sein.

Dies ist umso ärgerlicher, da ja bereits meine Tunika-Bestellung im Vorjahr aufgrund der "Leseschwäche" und Schlamperei eines ihrer Berufskollegen mit Getöse gescheitert ist.

Zu Abschied gab mir meine Ex-Weberin jedenfalls noch den Ratschlag, ich möge mich mit meinem Auftrag doch an die Firma XY wenden. Das wären - im Gegensatz zu ihr - quasi Vollprofis ^^





Also wieder einmal zurück an den Start? Ich weiß nicht so recht, denn mich nervt dieses Thema nach rund einem Jahr des Herumärgerns und Hinhaltens dermaßen, dass ich Begriffe wie "Tunika", "Webdichte" oder "Garnstärke" mittlerweile schon gar nicht mehr hören kann. Mir fehlen im Moment die kniggekonformen Worte, um auszudrücken, wie geladen ich nach den jüngsten Entwicklungen wirklich bin. Deshalb kommt an dieser Stelle rasch der Deckel drauf.