Krimskrams am Freitag: Drohneneinsatz über dem Campus Galli, Wikipediamanipulationen und Holz mit Hitze biegen

Leider bleibt in diesem interessanten Artikel unerwähnt, dass es nicht nur böse Unternehmen und Regierungsstellen sind, die über Wikipedia die öffentliche Meinung zu manipulieren versuchen, sondern vor allem Privatpersonen, die ungeniert Lobbying im Sinne ihrer persönlichen Interessen oder Weltanschauung betreiben. Während beispielsweise zum Lemma "Raubkopie" längst ein Unterpunkt angelegt wurde, der sich kritisch mit dem Begriff an sich auseinandersetzt (es ist ein Dysphemismus bzw. unsachliche Rabulistik), wehren sich einige bei Wikipedia tätige Archäologen mit Händen und Füßen dagegen, dass auch der sehr ähnlich gelagerte Begriff "Raubgrabung" auf seine sprachliche und juristische Sinnhaftigkeit abgeklopft wird.

---

Schwieriger als gedacht ist es, einen wirklich gerade gewachsenen, 2 Meter langen, nicht zu dicken Ast/Stamm zu finden, aus dem man den Schaft einer Lanze anfertigen kann. Nachdem ich zuletzt zwei Stunden ergebnislos in einem Auwald herumgelaufen bin, werde ich mich dieses Wochenende in einem anderen Gebiet umsehen, wo angeblich einige brauchbare Haselnusssträucher stehen sollen.Der Notbehelf, einfach irgend einen industriell gefertigten Stiel zu verwenden, kommt für mich jedenfalls nicht in Frage.Eine andere Möglichkeit wäre es, das Holz mit einerin Form zu bringen - absolute Authentizitätsfanatiker können das freilich auch über einer offenen Flamme machen :)Diese Methode funktioniert tatsächlich, wie ich bei meinem mittelalterlichen Wanderstock erst kürzlich festgestellt habe. Einziger Nachteil ist, dass man dickes Holz relativ lange "bestrahlen" muss, so dass Verfärbungen unumgänglich sind. Diese sollten anschließend nach Möglichkeit abgetragen werden. Oder man lässt alles wie es ist und denkt sich einfach eine gute Geschichte aus, die die seltsamen braunen Stellen erklären - z.B., der Stock ist mir ins Lagerfeuer gefallen - oder etwas in der Art ;)---Während die deutsche Bundeswehr so ihre liebe Not mit dem Einsatz von Drohnen hat, ist der Staatsfunk schon einen Schritt weiter und lässt sein Hightech-Gerät neuerdings sogar über demkreisen. Man beachte übrigens die Besuchermassen, die die Baustelle wie üblich bevölkern ;)(Danke für den Hinweis)