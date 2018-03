Krimskrams am Freitag: 3x Campus Galli und doppelt so gute Blogbeiträge?

Schön ist, dass dieser Rechner, so wie bereits sein Vorgänger, absolut lautlos sein wird - trotz sechs verbauter Lüfter. Diese Stille erkaufe ich mir allerdings nicht mit einer aufwendigen Wasserkühlung, sondern das Gerät wird einfach in den Nebenraum gestellt und durch ein Loch in der Wand mit den Peripheriegeräten auf der anderen Seite verbunden.

Da "der Neue" mindestens doppelt so schnell wie sein altersschwacher Vorgänger ist, werden vielleicht auch meine Blogbeiträge zukünftig doppelt so schnell fertig werden - und eventuell sind sie dann sogar doppelt so gut? ;)---Auf Vimeo - dem hippen Videoportal für;) - findet sich ein stimmungsvolles Video über das Piratendorf..., pardon, die "Klosterstadt" in Meßkirch. Gezeigt wird hier natürlich nur die Schokoladenseite - also das, was dieses Projekt sein könnte, es aber bei näherer Betrachtung leider nicht ist:---Weil im baden-württembergischen Meßkirch die Verschuldung überhand nimmt - nicht zuletzt aufgrund der maßlosen Subventionierung der oben bereits erwähnten "Klosterstadt"- wurde nun von Thomas Nuding, Gemeinderat der Freien Wähler, eine Bürgerversammlung gefordert.CDU-Ortskaiser Arne Zwick erklärte sich dazu bereit, gab aber umgehend zu verstehen, dass er sich um die Meinung der Bevölkerung nicht zu scheren gedenkt, denn schließlich sei der Gemeinderat das Entscheidungsgremium:Ich erspare mir im Rahmen dieses Blogs grundsätzlich allzu politisch anmutende Kommentare, aber ein System, in dem die demokratische Mitbestimmung sich weitestgehend darin erschöpft, alle 4-5 Jahre eben genau dieses Recht auf Mitbestimmung an einen kleinen, inzestuösen Parteien-Klüngel abzutreten, ist eine Farce. Entwicklungen wie in Meßkirch, wo arrogant an den Interessen der Bevölkerung vorbei entschieden wird, sind in einem solchen System unvermeidbar - egal, welche Partei am Ruder ist.---In diesem Blog wurde vor einiger Zeit auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass einige der in den Verein "Karolingische Klosterstadt" entsandten "Bürgervertreter" möglicherweisesind. Wie man einem aktuellen Pressebericht entnehmen kann, sieht man das trotz bürgermeisterlichem Dementi mittlerweile auch anderenorts so: