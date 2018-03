Hygiene, Tischsitten und überdimensionale Servietten im Mittelalter

Entgegen manch moderner Darstellung war der Mensch des Mittelalters nicht per se ein ungewaschener Schmutzfink. Besonders die ausgeklügelten Tischsitten des Adels und gehobenen Bürgertums veranschaulichen, dass Hygiene einen nicht zu unterschätzenden Stellenwert im Alltagsleben einnahm. Dazu zählte etwa das demonstrative Waschen der Hände vor dem Essen - ein Vorgang, der möglicherweise an das Letzte Abendmahl erinnern sollte, andererseits aber bereits in der vorchristlichen Antike gebräuchlich war und daher eine unbewusste Fortführung römischer Gepflogenheiten sein könnte.





Da Gabel und Löffel bei Tisch erst ab dem 14. Jh. zaghaft in Erscheinung traten - in der Küche waren sie freilich schon weitaus länger anzutreffen - wurde beispielsweise das Fleisch beim Schneiden mit den Fingern festgehalten. Die einzelnen Portionen führte man ebenfalls mit den Fingern zum Mund.

Nun verhielt es sich jedoch so, dass zumindest die weniger bedeutenden Gäste das Fleisch zumeist nicht direkt auf den eigenen Teller serviert bekamen, sondern es sich selbst von diversen Platten angeln mussten. Dabei hätte der an den Händen haftende Bratensaft leicht diese Platten bzw. das Essen der anderen besudeln können. Ein wenig appetitlicher Vorgang, den man niemandem zumuten wollte. Nicht zuletzt deshalb standen Wasserschalen zum Reinigen der Finger bereit. Vor allem aber wurden entlang der Tischkante lange Tücher ("Servietten") ausgelegt, an denen bei Bedarf die Hände abgewischt werden konnten (siehe obiges Gemälde). Diese sorgten darüber hinaus für eine Schonung des darunter befindlichen Tischtuchs (Ähnlich verfuhr man in der Antike, denn bereits damals wurden gepolsterte Klinen bei Gelagen mit Tüchern geschützt). Extravagante Gastgeber im späten Mittelalter und der Renaissance verzichteten bei Tisch auf derlei "Schonbezüge". Stattdessen ließen sie ihre Tafel mit mehreren Lagen Tischtüchern decken; bei jedem neuen Gang wurde das befleckte oberste abgetragen. Eine aufwendige Prozedur!



Übrigens, die Vorstellung, dass der Mensch des Mittelalters seine Finger besonders gerne an der Kleidung abwischte, ist doch reichlich absurd. Textilien waren vor der Industrialisierung kostspielig bzw. aufwendig in der Herstellung. Daher ging man damit nach Möglichkeit pfleglich um - selbst als Adeliger, der gewiss keine Freude darüber empfand, wenn seine samtenes Wams Fettflecken aufwies.







