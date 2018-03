Selbst rund 2000 Jahre nach seinem Tod gilt Nero immer noch als Inbegriff des caesarischen Größenwahns. Eine Beurteilung, die nicht völlig fair ist. Der fünfte Kaiser Roms mag zwar nach heutiger Definition ein infantiler Schurke gewesen sein, doch ein brandgefährlicher Irrer, wie etwa sein Vorvorgänger Caligula, war er kaum.

Neros negative Sonderstellung fußt vor allem auf der unter seiner Herrschaft verstärkt einsetzenden Christenverfolgung, die ihm von der christlich geprägten Geschichtsschreibung nie verziehen wurde. Selbiges gilt für senatorische Historiker, deren Unmut sich Nero wegen seiner fortgesetzten Missachtung und Demütigung des Senats zuzog (obwohl er doch bei weitem nicht so viele Senatoren aburteilen ließ, wie sein Adoptivvater Claudius).

Stephan Elbern interpretiert nun in seinem Buch Nero - Kaiser, Künstler, Antichrist (Verlag Philipp von Zabern) all die mehr oder weniger tendenziösen Überlieferungen dem heutigen Stand der Forschung entsprechend. Er geht hierbei allerdings nicht so weit wie Massimo Fini, der in Nero einen verkannten Menschenfreund zu erkennen glaubt.

Nach einer kurzen Einleitung, in der die Entstehung des römischen Kaisertums beschrieben wird, widmet sich der Autor Neros Aufstieg, Herrschaft, Privatleben und Nachwirkung. Der Schreibstil ist allgemein verständlich und sehr flüssig. Aufgelockert wird der Text durch kleine "Infokästchen" und etliche Bilder, für deren angeblich hohe Qualität sich der Autor sogar im Vorwort bedankt. Damit habe ich allerdings so meine Schwierigkeiten, denn das verwendete Papier entpuppt sich als recht ungünstig für Fotos. Auch aufgrund des relativ kleinen Buchformats geht manch Detail verloren. Doch sei es drum, dem Lesevergnügen tut dies keinen Abbruch.