Krimskrams am Freitag: Das Limeskastell Pohl | Näharbeiten | Verschleudert Wikimedia Spendengelder? | Buchbesprechungen

Buchbesprechungen

Das Weihnachtsfest hat mir ein paar interessante Bücher beschert, die hier im kommenden Monat vorgestellt werden. Mit Nero bin ich fast fertig, Paulys bzw. Metzlers Historischer Atlas der antiken Welt wird nebenbei durchstöbert und Karfunkelstein und Seide ist in ca. einer Woche dran. Notiz am Rande: Der Atlas passt in keines meiner Bücherregale *grummel* ---

Das authentische (!?) Limeskastell Pohl



schreibt in einem aktuellen Artikel: Das Wiesbadener Tagblatt "Das Limeskastell Pohl ist ein nach heutigem Forschungsstand authentischer Nachbau eines Kleinkastells mit Wachturm." In Wirklichkeit handelt es sich beim sogenannten Limeskastell Pohl um eine ahistorische Attrappe (, Impressionen). Von authentisch, im Sinne einer wissenschaftlich seriösen Definition, kann überhaupt keine Rede sein, da bei der Errichtung im großen Stil moderne Baumaterialien und -Methoden zum Einsatz kamen.

Es ist daher durchaus ärgerlich, wenn ein Journalist (aus Recherchefaulheit?) hier frech das Gegenteil behauptet. Andererseits steht auch bei Wikipedia - des Journalisten liebste Informationsquelle - nur äußerst vage, das Kastell Pohl sei...

"als spekulative Rekonstruktion auf Grundlage der Befundpläne" ... errichtet worden.

Der Arglose kann hier ohne weiteres zu dem falschen Schluss kommen, es handele sich um ein zumindest halbwegs detailgetreues Bauwerk, wie man es von experimentalarchäologischen Projekten her kennt. In Wirklichkeit handelt es sich beim sogenanntenum eine ahistorische Attrappe ( Blogbeitrag Von, im Sinne einer wissenschaftlich seriösen Definition,kann überhaupt keine Rede sein, da bei der Errichtung im großen Stil moderne Baumaterialien und -Methoden zum Einsatz kamen.Es ist daher durchaus ärgerlich, wenn ein Journalist (aus Recherchefaulheit?) hier frech das Gegenteil behauptet. Andererseits steht auch bei Wikipedia - des Journalisten liebste Informationsquelle - nur äußerst vage, das Kastell Pohl sei...... errichtet worden.Der Arglose kann hier ohne weiteres zu dem falschen Schluss kommen, es handele sich um ein zumindest halbwegs detailgetreues Bauwerk, wie man es von experimentalarchäologischen Projekten her kennt. ---

Verschleudert Wikimedia Spendengelder?





Wikiwatch unter den Tisch gefallen. Es geht darin um den fragwürdigen Umgang von Wikimedia Deutschland mit Spendengeldern: Klick mich Bedauerlicherweise ist mir im vergangenen Dezember nachfolgender Blog-Beitrag vonunter den Tisch gefallen. Es geht darin um den fragwürdigen Umgang von Wikimedia Deutschland mit Spendengeldern:

Ich persönlich würde für diesen Verein ohnehin nichts spenden - auch nicht für das österreichische Gegenstück , da hier einige "Projekte" finanziell unterstützt" werden, die meiner Einschätzung nach wenig bis keinen direkten Nutzen für das beliebte Online-Lexikon erbringen. Besser wäre es, die Verantwortlichen von Wikimedia würden sich dazu aufraffen, die gesamte Benutzeroberfläche von der IT-Steinzeit in die Gegenwart zu transferieren. Das bisher Geleistete empfinden nämlich nicht wenige Autoren als unbefriedigend.

Eine Thorsberghose reicht wohl doch nicht



Aus aktuellem Anlass kam ich zu der Erkenntnis, dass im Winter - neben meiner wollenen Thorsberghose - auch eine zusätzliche Variante aus Leinen recht praktisch sein könnte - und zwar als Unterwäsche.

Obwohl ich im Sommer kaum den Ottonen mime, so wäre eine solche Leinenhose auch für diese Jahreszeit nicht völlig verkehrt. Freilich, in diesem Fall würde sie nicht zusätzlich zur wollenen getragen werden, sondern stattdessen.





Es müsste gegebenenfalls noch eine geschickte Schneiderin ausfindig gemacht werden, die sich mit solchen Kleidungsstücken auskennt, denn gerade bei der passenden Anfertigung von Hosen scheint es verhältnismäßig oft zu knirschen. Die Hose als handwerkliche Königsdisziplin, sozusagen.

Ein Vorteil ist jedenfalls, dass ich mich bei den Maßen einfach an der alten Wollhose orientieren kann, die, nachdem sie einst korrigiert wurde, halbwegs gut sitzt. Vom Hosenbund abgesehen, der bei der leinen Ausführung ruhig enger sein darf, da ich 2014 rund 13 kg abgenommen habe (wer hätte gedacht, dass täglich 2 Stunden Sport so viel bewirken können...)

---



Gezuckerte Wolle



Für eine kleine Näharbeit benötigte ich einfädiges Garn - das ich allerdings nicht besitze und mir auch nicht extra kaufen wollte. Also wurde von mir kurzerhand ein Gobelin-Stickgarn (Schurwolle), das aus vier einzelnen Fäden besteht, aufgedröselt.

Leider zerfaserten und rissen diese Fäden beim Nähen ziemlich leicht. Was also damit tun? Nun, ich betupfte sie mit Zuckerwasser und verzwirbelte sie zwischen Daumen und Zeigefinger. Danach waren sie spürbar belastbarer. Allerdings funktioniert diese Methode nur mit relativ kurzen Exemplaren (20 cm), da der getrocknete Zucker im Laufe des Nähvorgangs - also bei jedem Durchziehen des Fadens durch den Stoff - nach und nach wieder herausbröselt.

Ich hoffe, die Textil-Fachfrauen (und -Männer) sind nach dieser Geschichte nicht alle geschockt und schreiend aus dem Raum gelaufen, aber ich habe mir leider wirklich nicht anders zu helfen gewusst ;)





---