Krimskrams am Freitag: Krieg spielen und Spaß dabei haben -- Vertrauensvolle Agenten -- Ein teurer Spaß

Vor Weihnachten wurde bei mir seitens der Firma Trust Agents angefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit einem Händler eine Marketing-Kooperation einzugehen. Das hatte ich nicht. Dieses Blog ist schließlich in keiner Weise kommerziell.

Nachdem ich also dem Ansinnen nach einer solchen Kooperation eine Absage erteilt hatte, bot man mir plötzlich an, über mich bzw. das Blog in einem "themenrelevanten Portal" einen Bericht zu platzieren - kostenlos.

Cui bono, wie Cicero es formuliert hat. Mir war freilich rasch klar, dass es hier um Suchmaschienenmanipulation bzw. -"optimierung" geht. Schlussendlich hieß es, man würde sich nach Weihnachten nochmals bei mir melden. Hat man aber nicht, weil ich wohl zu neugierig war und jegliche Begeisterung für diese Idee vermissen ließ :) Nun bohrte ich allerdings nach und wollte das Warum bzw. den Nutzen für meine Gesprächspartner ergründen., wie Cicero es formuliert hat. Mir war freilich rasch klar, dass es hier um Suchmaschienenmanipulation bzw. -"optimierung" geht. Schlussendlich hieß es, man würde sich nach Weihnachten nochmals bei mir melden. Hat man aber nicht, weil ich wohl zu neugierig war und jegliche Begeisterung für diese Idee vermissen ließ :)

Ist Schlachten-Reenactment problematisch, weil es angeblich den Krieg glorifiziert und die historische Realität in unzumutbarer Weise verzerrt? Leider gibt es folgenden Text zu diesem Thema nur mehr im Suchmaschinen-Cache von Google - und wer weiß, wie lange noch.Die Reenactmen-Szene kann sich wohl darauf einstellen, dass man ihr mit weltanschaulich motivierter Kritik zukünftig immer häufiger auf die Pelle rücken wird. Journalisten sind zunehmend bereit, Reenactment auf Zuruf einiger weniger Historiker als Hort dummer oder gar böser Gesinnung zu verdächtigen. Der oben verlinkte Text enthält ein Sammelsurium an entsprechenden "Codewörtern" und Formulierungen, die bestimmte Assoziationen hervorrufen sollen. So wird beispielsweise - ohne eine konkrete Quelle anzugeben - behauptet:Dieser "Kritikpunk" sagt herzlich wenig über die Qualität des us-amerikanischen Reenactments aus, aber einiges über die persönlichen gesellschaftspolitischen Abneigungen bzw. Vorlieben des Kritikers ^^Das in einigen Medien kritisierte Nachstellen der Völkerschlacht von Leipzig war sicher nur ein vorläufiger Höhepunkt. Wenn man nicht aufpasst, findet sich die Szene über kurz oder lang in einer aufgezwungenen Diskussion wieder, in der Schlachten-Reenactment mehr oder weniger auf eine Stufe mit sogenannten "Killerspielen" gestellt wird. Einfach deshalb, weil in beiden Fällen die Akteure am spielerischen Nachstellen eins Kampfes Vergnügen empfinden - wie übrigens auch die Zuseher. Und das scheint in den Augen einer meinungsmächtigen Minderheit nicht mehr ganz opportun zu sein. Männer sollten ihre überschüssiger Energie vermutlich lieber beim Golfen abbauen oder ihre spärliche Freizeit mit einem Nähkurs totschlagen...Doch Moment mal - lernt man Nähen und manch andere handwerkliche Fähigkeit nicht gerade als Reenactor bzw. Living-History-Darsteller? Ja, macht das Anfertigen der Ausrüstung, vor allem aber die Recherche, nicht gefühlte 80-90 Prozent der für dieses Hobby aufgewendeten Zeit aus?Möglicherweise handelt es sich demnach doch nicht um eine primär gewaltzentrierte Freizeitbeschäftigung für Machos, wie manch außenstehender Schlauberger insinuiert ^^------lautet der Titel eines Buches von Mechthild Müller aus dem Jahr 2002. An sich würde hier exakt ein Zeitraum behandelt, der mich besonders interessiert.ABER das Buch kostet nicht gerade wohlfeile 170 Euro... Da überlegt man es sich zweimal (besser dreimal!), ob der Inhalt eine solche Investition tatsächlich wert ist.Dass sich bei Amazon keine Rezension findet, wundert mich bei diesem haarsträubenden Preis nicht besonders. Allerdings erschwert das meine Kaufentscheidung.