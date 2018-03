Krimskrams am Freitag: Wadenwickel, Gesieze, Freilichtlabor Lauresham, Blogpause und mehr

Pech mit Wadenwickeln



Bezüglich meiner allerersten Wadenwickel aus Schurwolle hatte ich ziemliches Pech. Das stellte sich jedoch erst einige Jahre nach dem Kauf heraus - und zwar beim Färben im vergangenen Spätsommer. Da bemerkte ich nämlich, dass an der Längsseite ein Faden eingewebt war, der die Farbe partout nicht annehmen wollte. Er dürfte aus Nylon sein, wie die Flammprobe nahelegt.

Das war ärgerlich, denn nun musste dieser Faden bei beiden Wickeln mühsam mit einem Skalpell herausgefummelt werden - auf einer Länge von insgesamt 8 Metern...

Danach bestand freilich die Gefahr, dass sich die Wickel an genau dieser Kannte über kurz oder lang auflösen würden. Also hatte ich das "Vergnügen", die ganzen 8 Meter nun auch noch mit einem Überwendlichstich zu fixieren. In Summe hat mich das mindestens 30 Stunden gekostet (ich bin im Nähen nicht sehr geübt).

Heute würde ich mir selbstverständlich keine solchen maschinell gewebten Wickel mehr kaufen - aber einfach wegwerfen wollte ich sie auch nicht. Schwer nachvollziehbar bleibt für mich dieser Faden aus Kunststoff.

---