Krimskrams am Donnerstag: Eine Neuerung -- Der Bacchanalien-Skandal -- Angeber-Latein -- usw.

Der Bacchanalien-Skandal





Klick mich Kürzlich entdeckte ich einen spannenden Wikipedia-Artikel über den berüchtigten Bacchanalien-Skandal des Jahres 186 v. Chr. (Eigentlich perfekt als Rahmenhandlung für einen historischen Roman geeignet!):

Interessant ist übrigens der damals vorgebrachte Vorwurf der "passiven Sodomie". Homosexualität war im Antiken Rom nämlich nur für den passiven Part strafbar, nicht für den aktiven. Das hatte unter anderem damit etwas zu tun, dass es für einen freien, männlichen Bürger unehrenhaft war, sich beim Geschlechtsverkehr quasi in die Gewalt eines anderen Menschen zu begeben.

---





Herr Putin als Kaiser





Klick mich Vladimir Putin ist neuerdings Kaiser, allerdings nicht russischer, sondern römischer (Danke für den Hinweis!):

Möglicherweise war dem Künstler die historische Realität zu unspektakulär, denn die "Rocker-Nieten" an der/dem Subarmalis kannte ich so noch nicht. Zumindest folgt man dem in der Antike häufig gepflegten Brauch, den Herrscher idealisierend darzustellen ^^

Man darf gespannt sein, ob vielleicht Frau Merkel demnächst als Venus porträtiert wird ;)

---





Des Klosters neue Kleider





Da es zwei Leser angeregt haben, werde ich am kommenden Montag die neue Homepage des Campus Galli kommentieren. Wer mag, kann freilich jetzt schon einen Blick darauf werfen und sich einen ersten Eindruck verschaffen .

---