Videos: Hobbyarchäologe verortet Lechfeldschlacht anhand etlicher Waffenfunde neu -- Das Grabmal des Poblicius

Das Grabmal des Poblicius - von Hobbyisten entdeckt und heimlich ausgegraben

Eines der berühmtesten römischen Grabmäler auf deutschem Boden - nämlich das des- ist Thema einer Folge vonEntdeckt wurde das in Köln befindliche Monument von einem Brüderpaar in den 1960er-Jahren beim Bau eines Hauses. Da die offiziellen Stellen - die sich der Dimension des Fundes nicht bewusst waren - archäologische Grabungen aus finanziellen Erwägungen ablehnten, übernahmen diese Aufgabe kurzerhand die Entdecker selbst; trotz ausdrücklichen Verbotes. Dabei täuschte man nicht nur die Behörden, sondern auch die eigenen Eltern recht geschickt, wie einer der damals beteiligten Brüder berichtet. Zwei Jahre benötigten das aus mehreren jungen Leuten bestehende Team, um die Grabung mithilfe selbst angelegter Stollen halbwegs zu Ende zu bringen. Eine wirklich einmalige und spannende Geschichte, die zum Teil auf Super-8-Film festgehalten wurde:Die kurz eingeblendete Spielszene wurden übrigens wieder einmal in Carnuntum gedreht :)