Krimskrams am Donnerstag: Stoff-Muster und mehr

Stoff-Muster für Thorsberghose





Da ich eine sogenannte "Thorsberghose" aus Leinen in Auftrag gegeben habe (meine wollene ist im Sommer viel zu warm), musste dafür ein passender Stoff angeschafft werden. Um diesen zu finden, habe ich mir online ein paar Gratis-Muster bestellt (den Fehler, mich blind auf schwammige Formulierungen wie "sehr fein gewebt" zu verlassen, begehe ich kein zweites Mal ^^). Eigentlich habe ich ja nur fünf solcher Muster verlangt, jedoch trotzdem das volle Leinen-Sortiment geschickt bekommen. Darüber möchte ich mich aber sicher nicht beklagen :)Nachdem ich mit dem Mikroskop die jeweilige Fadenstärke und Webdichte herausgefunden habe (diese Daten gibt der Händler nämlich nicht an, sondern nur das Gewicht - warum auch immer), entschied ich mich letztendlich für eine Variante in Leinwandbindung. Wenn die Hose fertig ist, werde ich sie natürlich hier im Blog herzeigen.---