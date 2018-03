Krimskrams: The Last Kingdom bei Youtube - "Teaser" oder Abschreckung?

The Last Kingdom bei Youtube - "Teaser" oder Abschreckung?

Wie sich allerdings bald herausstellte, handelt es sich hier wohl um einen Darsteller von Game of Thrones...





Während ich mich noch von dem "Schock", den mir dieses Bild bereitetet hat, erholte, stieß ich unverhofft auf nachfolgenden "Teaser", der erst seit wenigen Tagen bei Youtube zu finden ist und wohl tatsächlich einige kurze Ausschnitte vonbeinhaltet:Betrachte ich darin beispielsweise jene kurz auftauchenden Schilde mit gerader Oberkannte (siehe obigen Screenshot), dann schwant mir Übles! Uhtred, der Held von Cornwells Romanreihe, würde diesen ahistorischen Unsinn als Ziegenschiss, Teufelsdreck oder etwas in der Art bezeichnen ;)Freilich, schlimmer gehts immer. Möglicherweise ist es den Produzenten ja gelungen, in die ursprüngliche Romanhandlung eine dieser obligatorischen Quoten-Amazonen einzubauen. Auch ein aufgeklärter Weiser aus dem Morgenland, der den ungewaschenen Nordwesteuropäern ein wenig Bildung bringt (in bewusster Umkehrung der gegenwärtigen Verhältnisse?), wäre denkbar. Man erinnere sich nur an Morgan Freemans Auftritt in Robin Hood; der gute Mann besaß sogar ein zerlegbares Fernglas - im 12. Jahrhundert ^^"Spaß" beiseite; was haben sich die Filmemacher nur dabei gedacht, als sie diese Krieger mit Schilden ausstatteten, die erst im Hochmittelalter in Mode kamen? War die historische Realität wieder einmal zu fade?Auch das Wenige, das von der Kleidung in diesem Video zu sehen ist, wirkt nicht unbedingt verheißungsvoll für eine Serie, die mit dem Argument beworben wird, sie wäre einerseits spannend wie, sei aber andererseits kein "Fantasy", sondern beruhe auf historischen Tatsachen. Nun, dazu gehört - so sollte man zumindest meinen - besonders die Ausstattung. Wer hier leichtfertig und im großen Stil schlampt, schafft es niemals, den individuellen Geist einer Zeit glaubwürdig zu vermitteln.Interessant finde ich übrigens, dass bei einem der Hauptdarsteller (Bild) der Nasenschutz des Helms weitestgehend weggelassen wurde - vermutlich zwecks besserer Erkennbarkeit des Gesichts. Lustigerweise stehen bereits Autoren bzw. Illustratoren mittelalterlicher Handschriften im Verdacht, sich gelegentlich dieses Kniffs bedient zu haben.---