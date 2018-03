Video: Der Untergang von Pompeji -- Konrad Vössing und die Vandalen -- Kaiser Karls Marienkirche

Der Untergang von Pompeji





Da ich gerade Mary Beards tolles Buch Pompeji - Leben in einer Römischen Stadt lese, kam mir die Idee, im Internet ein wenig nach dazu passendem Material zu stöbern. Dabei stieß ich auf nachfolgendes Video, in dem, quasi aus der Sicht einer fix montierten Webcam, die unterschiedlichen Phasen vom Untergang der Stadt Pompeji nachgestellt wurden. Die Geräuschkulisse in den ersten Stunden der Katastrophe finde ich übrigens besonders gelungen.

Was allerdings nicht zutrifft ist jene Aussage im Abspann, wonach die einstige Lage von Pompeji bereits nach wenigen Jahren in Vergessenheit geraten war. Denn es fanden sich in den Ruinen Hinweise, die Plünderungen bis ins 4. Jh. n. Chr. nahelegen. Doch dazu mehr, wenn ich demnächst das oben erwähnte Buch vorstelle.





Bei L.I.S.A., dem Wissenschaftsportal der Gerda-Henkel-Stiftung (das schreibt sich ohne Deppenleerzeichen ^^), stieß ich auf ein Interview mit dem Altgeschichtler Konrad Vössing. Thema des 50-minütigen Gesprächs sind die germanischen Vandalen:

Die Marienkirche bzw. der Aachener Kaiserdom





Über die Baugeschichte von Kaiser Karls Pfalzkirche bzw. den Kaiserdom von Aachen geht es in dieser 30-minütigen Doku:

Heribert Illig, der sich zu diesem Thema erst kürzlich geäußert hat, würde bei den hier dargebotenen Thesen vermutlich der Schlag treffen ;)

