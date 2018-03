Video: Vortrag über Troja und seine archäologische Erforschung

Ein hochinteressanter Vortrag über die archäologische Ausgrabung von Troja findet sich in nachfolgendem Video. Unter anderem wird hier darauf eingegangen, warum die von Raoul Schrott aufgestellte These, der zufolge die sagenumwobene Stadt in Wirklichkeit an einem ganz anderen Ort liegen könnte (nämlich in Kilikien), vermutlich nicht zutrifft.





Anmerkung: Man sollte sich nicht von der ca 6-minütigen Einleitung der Gastgeberin abschrecken lassen. Es folgt direkt darauf der mehr als einstündige, sehr flüssig gestaltete Vortrag von Ernst Pernicka, dem Grabungsleiter von Troja. Auch etliche Bilder und Grafiken werden von ihm eingeblendet.