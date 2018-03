Hörbares und Videos: Heinrich Kusch und die vergessenen Tore zur versiegelten Unterwelt

er, Anthropospeläologe, Buchautor und war Lehrbeauftragter an der Karl-Franzens-Universität Graz. Er studierte Alte Geschichte und Altertumskunde, Alt-Orientalistik, Ur- und Frühgeschichte sowie Archäologie. Seit über 50 Jahren erkundet er weltweit natürliche und künstliche Höhlen. Sein Forschungsschwerpunkt sind sogenannte Erdställe, deren trivial anmutende Bezeichnung täuscht, denn wahrscheinlich verbergen sich dahinter in einigen Fällen Jahrtausende alte Bodendenkmäler von möglicherweise enormer Ausdehnung. Vor allem in der Steiermark untersuchte Kusch gemeinsam mit seiner Frau Ingrid und anderen Wissenschaftlern solche verborgenen Gang-Systeme. In zumindest einem Fall geht man aufgrund einer aktuellen Oberflächenexpositionsdatierung von einem Entstehungszeitpunkt aus, der über 10.000 Jahren in die Vergangenheit zurückreicht. Dr. Heinrich Kusch ist PrähistorikAlte Geschichte und Altertumskunde, Alt-Orientalistik, Ur- und Frühgeschichte sowie Archäologie.Oberflächenexpositionsdatierung

Wohl noch faszinierender als das hohe Alter ist aber die Präzision, mit der unsere Vorfahren einige dieser Tunnel ins Gestein trieben. Akribische Untersuchungen der mit Bearbeitungsspuren übersäten Felswände förderten Stahlspäne zutage, die von den Werkzeug der prähistorischen Tunnelbauer stammen könnten. D ieser Umstand wirft a ufgrund des angenommenen Entstehungszeitpunktes in der Steinzeit einige gravierende Fragen auf; d och hierbei handelt es sich nur um eines von vielen Rätseln.

Der Archäologe Kusch distanziert sich von jener Esoterik, die gelegentlich von Dritten in seine zum Teil ungewöhnlichen Entdeckungen hineininterpretiert wird. Andererseits ist er aber ein durchaus offener Mensch, der sich keine Denkverbote auferlegen lässt. Unter seinen Fachkollegen hat er genau deshalb nicht nur Freunde. Die Kritiker - die es vorziehen, nahezu sämtliche "Erdställe" ins Mittelalter oder die Neuzeit zu datieren - scheinen sich an ihm bisher allerdings die Zähne auszubeißen, denn seine Forschungsarbeit wird von der Karl-Franzens-Universität Graz durchaus wohlwollend unterstützt.



Nachfolgende Radio-Interviews fanden in einem Abstand von mehreren Jahren statt. Das erste 2011, als Kuschs Buch Tore zur Unterwelt erschien. Das zweite Gespräch ist aus dem Vorjahr - Anlass war die Veröffentlichung des Nachfolgewerkes Versiegelte Unterwelt .

Bei meiner Suche nach zusätzlichen Informationen

über die Arbeit von Heinrich Kusch

stieß ich auch auf nachfolgende, sehr interessante Video-Dokumentation aus dem Jahr 2014 - ihr Titel lautet Vergessene Welten:

Zu meiner ausführlichen Rezension der beiden Bücher von Heinrich Kusch: Klick mich