Krimskrams: Bayern gehört zu Österreich -- Entschleunigte Handwerker -- Alte Musik in 4k-Auflösung

Bayern gehört zu Österreich

Österreich - so habe ich es zumindest einmal in einem Geschichtswerk gelesen - ist eigentlich nichts anderes, als ein durch Abspaltung entstandener, zweiter bayerischer Staat.

die Heimholung,

den Anschluss









Plautus, Bacchides 118

Dieser historische Irrtum könnte nun durchpardon,, ach herrje, das geht ja auch nicht,... ich meinte natürlich, durch die Angliederung des Freistaates Bayerns an die Republik Österreich korrigiert werden:---Die Musikgruppebietet auf Youtube neuerdings ihre Konzerte in 4k-Auflösung an (kann rechts unten bei den Einstellungen aktiviert werden). Für meine Graka kein Problem, aber der Monitor unterstützt es leider nicht. Da muss wohl irgendwann ein neuer her. Ich liebäugle ja mit diesemSchlecht sind die Menschen, die schlecht von Guten sprechen.