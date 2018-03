Krimskrams: Burgbau Friesach - Schlimmer gehts immer -- Warmes Mittelalter

Dass es durchaus möglich ist, das Gewurstel imzu übertreffen, zeigt zum einen das von mir bereits besprochene, zum anderen das(Kärnten). Hier geht es zum entsprechenden Video - wohl bekomms!Wieso tragen beispielsweise die Arbeiter dieses Vorführbetriebes T-Shirts und Cargohosen zu den (wieder einmal ungefärbten) mittelalterlichen Tuniken?Wenn die Verantwortlichen nicht fähig oder willens sind, die mit Besuchern in Kontakt kommende Belegschaft zeittypisch auszustatten, dann sollte konsequenterweise auf jegliche historisch angehauchte Kleidung verzichtet werden. Schlussendlich würde man eben nur noch Experimentalarchäologie betreiben, aber kein damit kombiniertes (schlechtes) Living History. Weniger ist oft mehr!Pseudowissenschaftliche Merkwürdigkeiten wie das Burgbau-Projekt Friesach entstehen immer dann, wenn "Lebendige Geschichte" und Experimentelle Archäologie von ignoranten Lokalpolitikern zwecks Vermarktung der Vergangenheit instrumentalisiert werden. Unethisch handelnde "Wissenschaftler" geben sich als Feigenblatt her und sorgen für die Umsetzung, welche sich für gewöhnlich stark an touristischen Gesichtspunkten orientiert - ohne Rücksicht auf Verluste; soll heißen, die historische Faktenlage wird dem Besucher unsachgemäß und falsch vermittelt, trotz längst existierender Quasi-Standards.Natürlich kann man derlei Bogus nach dem Motto "besser als nichts" ein bisschen schönreden. Dieses Argument ist ja auch bezüglich der schrecklichen TV-Dokus des Guido Knopp und seiner Nachahmer häufig zu vernehmen. Doch damit macht man es diesen Leuten allzu leicht, finde ich.Am ärgerlichsten ist jedoch, dass solche Projekte ohne übermäßig großen Mehraufwand deutlich qualitätvoller umgesetzt werden könnten. Nur leider, hierfür mangelt es offensichtlich am nötigen Ehrgeiz.---Laut einer aktuellen Studie lag die Durchschnittstemperatur im Ostseeraum zur Zeit der mittelalterlichen Wärmeperiode rund ein halbes Grad über den heutigen Verhältnissen. Vor 4500-8000 Jahren betrug die Differenz sogar ein bis dreieinhalb (!) Grad. Und das alles ohne Unmengen von anthropogenem CO2 in der Atmosphäre...:---