Krimskrams: Gregor von Tours bei Amazon

Gregor von Tours'zählen sicher zu den bedeutendsten frühmittelalterlichen bzw. merowingerzeitlichen Quellen. Bedauerlicherweise scheint dieses Werk schon länger nicht mehr in deutscher Sprache erhältlich zu sein. Nun habe ich allerdings auf der Seite von Amazon entdeckt, dass im Oktober eine entsprechende Übersetzung (600 Seiten) für vergleichsweise bescheidene 30 Euro neu aufgelegt wird:Beim verantwortlichen Marix Verlag ist freilich Vorsicht geboten, da hier Uralt-Übersetzungen schon mal 1:1 recycelt werden. Diverse Fehler, die beim elektronischen Einlesen (OCR) des Textes auftreten, wurden in der Vergangenheit allzu häufig übersehen. Im konkreten Fall soll es sich allerdings um eine "kommentierte und vollständig überarbeitete" Ausgabe handeln. Ich bin daher gespannt, wie sich das in der Qualität niederschlagen wird.---Am wenigsten entreißt das Glück, wem es am wenigsten gegeben hat.