Krimskrams: Fragwürdige Visualisierung des Obergermanisch-Raetischen Limes -- The blogger is not amused

Unter der Erde verborgene Bodendenkmäler für die Öffentlichkeit in ansprechender Weise sichtbar zu machen ist sicher keine einfache Aufgabe. Aus touristischen Erwägungen versucht man es trotzdem immer wieder. Die erzielten Ergebnisse sind - besonders im Angesicht der anfallenden Kosten - häufig kaum überzeugend, wie das Beispielzeigt (Danke für den Hinweis):Neben der mit modernen Baustoffen und Maschinen errichteten Kopie eines Auxiliar-Kastells in der Ortschaft Pohl mutet vor allem eine "Installation" im sogenanntenüberaus schräg an. Auch das etwas groß geratene Modell eines Römischen Kastells in Ruffenhofen bietet sicher einigen Diskussionsstoff; zumindest wäre interessant, wie viel Steuergeld in dieses Projekt geflossen ist...

Neulich bekam ich elektronische Post von einer Leserin - Zitat:Ich werde neugierig, klicke auf den angefügten Link, suche kurz nach der Stelle, in der es um mich gehen soll, finde diese, lese sie... und plötzlich merke ich, wie mir von einer Sekunde auf die andere das Blut in den Kopf schießt und sich meine Faust fest um die Computermaus krallt, sodass diese beginnt mit meinen Zähnen um die Wette zu knirschen...Während ich so vor mich hinkochend dasitze und das Blut in meinen Ohren rauscht, schießen mir die verschiedensten Gedanken durch den Kopf:Da ich allerdings rasch zu der Erkenntnis gelange, dass an die Decke zu springen keine effiziente Problemlösung verspricht, schreibe ich dem Forenbetreiber eine höfliche E-Mail, in der ich ihn auf das inkriminierte Posting aufmerksam mache. Ein Tag vergeht, keine Antwort. Ein zweiter Tag vergeht, immer noch keine Antwort; meine Laune beginnt sich wieder gefährlich einzutrüben. Am dritten Tag allerdings ergibt eine Überprüfung, dass der Foreneintrag endlich entschärft wurde. Und am vierten Tag ist er ganz verschwunden. Worte des Bedauerns findet man freilich keine, was auf ein nicht voll ausgeprägtes Problembewusstsein schließen lässt. Egal, geschenkt.*Achtung, dieser Beitrag kann Spuren von künstlicher Dramatisierung enthalten ;)---Der Tod ist kein Elend; der Weg zum Tod ist elend.