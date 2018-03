Krimskrams: Udo Pollmer über die "Marotte" Veganismus -- E-Mail-Probleme

In dem folgenden Video nimmt sich der aus dem Hörfunk bekannte Lebensmittelchemiker Udo Pollmer wieder einmal kein Blatt vorm Mund, sondern haut vielmehr so richtig auf den Putz. Diesmal geht es dem Veganismus an den Kragen.Ich persönlich halte Veganismus ja auch für einen Religionsersatz. Denn wenn jemand beispielsweise behauptet, dass es unethisch sei, Bienen einen Teil ihres Honigs wegzunehmen, dann hat der nach meinem Dafürhalten nicht mehr alle Kirschen auf der Torte. Ich sehe den abgezweigten Honig eher als eine Art Miete dafür an, dass der Imker den Bienen eine astreine Behausung zur Verfügung stellt 😉