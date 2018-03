Literatur: "Der Sieg über Varus" und "Varus, Varus!"

Foto: Hiltibold; (C) Deutscher Taschenbuch

"Der Sieg über Varus: Die Germanen gegen die Weltmacht Rom" trägt. Viel wurde über die Varusschlacht , die 2009 ihr 2000jähriges Jubiläum feierte, geschrieben. Zu viel, mag manch einer anmerken. Aber es gibt durchaus noch einschlägige Literatur, die lesenswert ist. So z. B. das erste der beiden hier vorgestellten Bücher, das den Titel





Wobei der Schwerpunkt auf den leicht verständlichen Sachtexten liegt. Zwischendurch werden in Informationskästchen Fachbegriffe, lateinische Ortsnamen und andere Fremdwörter erläutert. Der Autor Hans Dieter Stöver verwebt in diesem Buch sehr geschickt Sachtexte mit Interview-Dialogen und einer fiktiven, aber trotzdem plausiblen Geschichte.





Da die Varusschlacht selbst ja verhältnismäßig wenig an Informationen hergibt, wird in gut zwei Dritteln des Buches auf die Vorgeschichte der Schlacht, sowie auf die Auswirkungen eingegangen - inklusive kleiner Biographien von Tiberius, Arminius, Varus usw. Auch archäologische Erkenntnisse werden angeschnitten, besonders jene von Waldgirmes, wo man überraschenderweise eine römische Siedlung entdeckte. So erhält der Leser insgesamt ein ziemlich abgerundetes Bild von den Verhältnissen und den handelnden Personen der damaligen Zeit.