Der Off-Topic-Freitagabend: Alkohol macht Birne hohl (und unleidlich)

Die sogenannte Südsteirische Weinstraße ist eine landschaftlich wunderschöne Tourismusregion, in der sich - wie der Name bereits nahelegt - Besäufnisanstalt an Besäufnisanstalt reiht. Nun schlitterte ich kürzlich in die eher unerquickliche Situation hinein, für einen Tag mit den typischen Besuchern/Zechern jener Gegend in vermehrten Kontakt treten zu müssen. Dabei fiel mir auf, dass viele dieser angetrunkenen Leute ein vergleichsweise sauertöpfisches Benehmen an den Tag legten; einige können sogar als regelrecht aggressiv bezeichnet werden. In dieser Situation hieß es für mich freilich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen ^^

Im Nachhinein stellt sich mir vor allem die Frage, ob es ein Ruhmesblatt darstellt, wenn die Haupteinnahmequelle einer ganzen Region de facto auf dem Missbrauch legaler Drogen fußt? Die zuständigen Touristiker wurden wohl nicht ganz zufällig mit einem umfangreichen Arsenal an Euphemismus aufmunitioniert. So schwadroniert man beispielsweise von einer sogenannten "Genussregion". Damit soll unzweifelhaft ein maßvolles Verhalten suggeriert werden, das jedoch nicht einmal in den hippen Kreisen der für solche Sprachblasen verantwortlichen Marketingfuzzis der Realität entsprechen dürfte. Vielmehr kippt sich der durchschnittliche Besucher eines Buschenschank den Wein im Akkord hinter die Binde, auf dass sich die so hoch geschätzte Vergiftungserscheinung (=Rausch) ehebaldigst einstellt.

Einer meiner ehemaligen Lehrer meinte diesbezüglich einmal so treffend: Alkohol macht Birne hohl; Birne hohl, viel Platz für Alkohol. Und in der Tat, so schließt sich der Kreis ;)