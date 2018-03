Wer hat den Hitlergruß erfunden?

Woher stammt eigentlich der "Hitlergruß" bzw. "Deutsche Gruß"? Die übliche Antwort lautet: Den haben die Nationalsozialisten von den italienischen Faschisten abgekupfert. Doch auch Mussolinis Anhänger sogen sich die bekannte Geste nicht aus ihren Fingern. Vielmehr leiteten sie sie vom sogenannten "Römischen Gruß" ("Saluto Romano") ab.

Überaus problematisch ist hierbei allerdings, dass die alten Römer sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nie in dieser Form grüßten. Vielmehr war es eine typische Redner-Geste, derer sich Feldherren und Kaiser im Angesicht einer größeren Menschenmenge bzw. Zuhörerschaft bedienten (). Und nur in diesem Zusammenhang sind uns Darstellungen der halb beschwörenden, halb zur Segnung ausgestreckten Hand überliefert - etwa in Form von Statuen oder auf Münzen (Bild).