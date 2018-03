Die Schlacht am Harzhorn - oder: Der Archäologe als Märchenonkel ;)

"herausragend" bezeichnen die zuständigen Archäologen jene Fragmente eines Kettenhemds, die man im Bereich des römisch-germanischen Schlachtfeldes am Harzhorn unlängst entdeckte: Klick mich Alsbezeichnen die zuständigen Archäologen jene Fragmente eines Kettenhemds, die man im Bereich des römisch-germanischenunlängst entdeckte:





Ich bin so frei und gebe an dieser Stelle kurz meinen ganz persönlichen Senf zum Besten:

Harzhorn-Ereignis werden davon so gut wie nicht berührt. Was wir hier also zum wiederholten Male erleben, ist die übliche Marktschreierei der zuständigen Grabungsleiter. Amazing, awesome, gorgeous - man meint sich manchmal schon auf einer Produktpräsentation von Apple ;) Der Fund an sich ist nicht uninteressant, er stellt jedoch ganz bestimmt keine Sensation dar. Die bisherigen Erkenntnisse über das sogenanntewerden davon so gut wie nicht berührt. Was wir hier also zum wiederholten Male erleben, ist die übliche Marktschreierei der zuständigen Grabungsleiter.man meint sich manchmal schon auf einer Produktpräsentation von Apple ;)

Natürlich, auch die Spatenforschung hat es mittlerweile nötig ihr Treiben der Öffentlichkeit möglichst gut zu verkaufen. Anderenfalls käme der Steuerzahler noch auf die Idee, das Ergraben unserer Vergangenheit sei ein fruchtloser und überflüssiger Zeitvertreib für Geschichts-Nerds.

Was mich im Zusammenhang mit der archäologischen PR allerdings in zunehmendem Maße irritiert, sind jene fantasievollen "Storys", die rund um Funde - wie etwa dem hier behandelten - gestrickt werden. So fabuliert man beispielsweise in der oben verlinkten Presseaussendung beinahe rührselig davon, dass die Kettenrüstung eventuell einem Verwundeten gehört habe, der zwecks medizinischer Versorgung von seinen Kameraden entkleidet wurde; oder, noch besser, es sei möglicherweise ein Beutestück der Germanen gewesen, das diese am Fundort gezielt zur Erinnerung an eine große Schlacht niedergelegt hatten...

Mit Verlaub, wer über eine dermaßen blühende Fantasie verfügt, sollte unbedingt historische Romane schreiben oder sich als Drehbuchautor für den nächsten Indiana-Jones-Film bewerben ;)