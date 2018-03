Der Off-Topic-Freitagabend: Kurze URL, dumme Buchblogger und die wiederauferstandenen Wolfshäuter

In der Logdatei vieler Blogs tauchen immer wieder gekürzte URLs von Goo.gl oder TinyURL auf. Neugierige fragen sich wohl häufig, was konkret hinter den nichtssagenden Zeichenkombinationen steckt. Einfach drauflos zu klicken, wäre natürlich unklug, da man in diesem Fall auf einer mit Schadcode verseuchten Website landen könnte. Glücklicherweise bieten Dienste wie longurl.org unkomplizierte Hilfe beim "Entschlüsseln" an.