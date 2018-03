Das ottonenzeitliche Banner - Teil 1

könnte

Ein ottonenzeitliches Banner - von der Größe her handelt es sich eigentlich eher um einen Wimpel - soll diesen Herbst angefertigt werden. Also zogen meine Kollegen und ich die entsprechende Literatur zurate und durchstöberten das Internet nach einschlägigen Darstellungen, die uns als Vorlage dienen könnten. Da besonders auf Siegeln des Hoch- und Spätmittelalters immer wieder Fahnen, hofften wir hier auch etwas aus der ottonischen Epoche zu finden. Die Ausbeute fiel jedoch extrem mager bzw. unbefriedigend aus. So ist auf dem Siegel(Bild links unten) kaum etwas von dem abgebildeten Banner zu erkennen. Einer Illustration aus dem 19. Jahrhundert (Bild rechts unten), die wohl genau dieses Siegel darstellen soll, schenke ich nur wenig Vertrauen, da etliche Details nicht mit dem Original übereinstimmen.Lediglich das Siegel des 965 verstorbenen Markgrafen Gero schien letztendlich für unsere Zwecke geeignet zu sein (Bild links unten).Doch leider, bei diesem Objekt handelt es sich um eine Fälschung aus dem 12. Jahrhundert. Hoffnung ruft hier allerdings der Umstand hervor, dass die Kleidung des Grafen der Mode seiner Zeit entspricht. Dieses Siegeldemnach die Kopie eines heute nicht mehr erhaltenen Originals des 10. Jhs. sein. Es wäre also denkbar, dass auch die Form der abgebildeten Fahne authentisch ist und ottonischen Gepflogenheiten entspricht. Was die relativen Abmessungen betrifft, muss man freilich aufpassen. Es scheint nämlich so, dass die Lanze aus Platzgründen verkürzt dargestellt wurde - mit dem Banner könnte es sich ähnlich verhalten.