Der Off-Topic-Freitagabend: Jesus und Amazon

Beim lesen ältere Texte muss ich aufgrund mancher Formulierungen immer wieder schmunzeln. So hieß es etwa in einem Buch: "Und dann gab Jesus Christus seinen Geist auf." :D

Aufgrund eines sich über die Jahrhunderte vollzogenen Bedeutungswandels, verstehen wir unter "Geist aufgeben" heute eigentlich meist das technische Versagen eines Geräts bzw. einer Maschine. An die in den Himmel auffahrende Seele, denkt dabei hingegen so gut wie kein Mensch mehr ;)





Bei einigen Amazon-Zweigstellen wird gestreikt; ich bin gespannt, wie lange mein Päckchen nun benötigen wird. Zum Glück bin ich es vom Living-History-Hobby her gewöhnt, mich in Geduld zu üben. Schnell geht da beinahe nie etwas.





Apropos Amazon: Die für den Kindle verkauften E-Books, werden offensichtlich in einem wenig konvertierungsfreundlichen Dateiformat ausgeliefert (.azw).

baute aus Lego einen mechanischen Scanner, den er mit seinem Notebook und einer in der "Wolke" arbeitenden OCR-Software verknüpfte: Um daraus trotzdem den reinen Text extrahieren zu können, bediente sich der Österreicher Peter Purgatshofer einer höchst interessanten bzw. ausgeflippten Methode: Er, den er mit seinem Notebook und einer in der "Wolke" arbeitenden OCR-Software verknüpfte:





Übrigens: Am kommenden Montag pausiert das/der Blog ausnahmsweise.