Bert M. Geurten: "Was die Leute sagen, hat mich eigentlich noch nie interessiert."

Offensichtlich handelt es sich hierbei um eine krasse Fehlkalkulation, denn bei durchschnittlich 250 Besuchern pro Tag (diese Saison dauert in Summe 122 Tage) müssten sich bis zum Beginn der Winterpause nicht 10 000 sondern über 30 000 Besucher einfinden - also das Dreifache der reellen Zahlen!

Wer den Aachener Dampfplauderer kennt, ahnt natürlich, was jetzt kommt; nämlich eine Ausrede: Schuld wäre die verkürzte Saison gewesen, welche aufgrund von Verzögerungen nicht im April sondern erst im Juni begann.

Doch leider, die oben zitierte, höchst optimistische Besucher-Prognose, wurde diesen Juni - kurz vor der tatsächlichen Eröffnung - getätigt; zu einem Zeitpunkt, als unzweifelhaft feststand, dass zwei fehlende Monate einzukalkulieren sind.

Bürgermeister Arne Zwick, der in der Vergangenheit bereits einmal höchst anschaulich unter Beweis gestellt hat , was er vom Recht auf freie Meinungsäußerung hält, sekundiert seinem Schicksalsgenossen Geurten indessen und lässt die jüngsten Entwicklungen in der Causa Campus Galli nur untervon seinem Gemeinderat diskutieren. Hier erübrigt sich freilich jeder weitere Kommentar.

Dass sich dieses Projekt - trotz vieler in den Medien platzierter Jubelartikel () - zu einer finanziellen Bruchlandung entwickelt, verwundert nicht. Eine Baustelle, auf der kaum gebaut wird, sondern in erster Linie getöpfert, gesponnen, genäht und ein wenig gehackt, ist für den Durchschnittsbesucher naturgemäß von eher bescheidenem Interesse. Handwerklichen Kleinkram bekommt man auch in unzähligen Freilichtmuseen und im Rahmen einschlägiger Living-History-Veranstaltungen geboten; Alleinstellungsmerkmale sehen definitiv anders aus. Dementsprechend verärgert, zeigten sich einige Besucher des Campus Galli; ihre Erwartungen wurden - vor allem angesichts des saftigen Eintrittspreises von 9 Euro - nicht erfüllt:

"Ja mit Adidas-Schuhen (äh) zum Arbeiten kommen, das geht natürlich (äh) nicht. Also (äh) der Schreiner hat (äh) Holzschuhe an als (äh) Sicherheitsschuhe; passt sehr viel besser ins frühe Mittelalter natürlich als Turnschuhe."

"Was die Leute sagen, hat mich eigentlich noch nie interessiert."





"... so sind wir Rheinländer nun einmal: Von nix ne Ahnung, aber allzeit bereit."

In absehbarer Zeit wird sich an diesem unattraktiven Schmalspur-Angebot wenig ändern. So ist für die kommende Saison vor allem die Errichtung eines vergleichsweise mickrigen Holzkirchleins geplant, das die trostlose, viel zu weiträumig strukturierte Handwerkersiedlung, optisch kaum aufwerten dürfte.Die Tatsache, dass Verantwortliche des Campus Galli nachweislich immer wieder mit frecher Tatsachenverdrehung operieren, dürfte das Ihrige dazu beitragen, speziell die Zielgruppe der Geschichtsinteressierten nachhaltig zu vergrämen. Im Rahmen dieses Blogs habe ich schon mehrere einschlägige Beispiele angeführt und möchte nun der immer länger werdenden Liste ein weiteres hinzufügen:Im ersten Teil dieser von SWR 4 produzierten Radiosendung, wird Erik Reuter - seines Zeichensder Klosterstadt - mit der Frage konfrontiert, was er denn machen würde, wenn beispielsweise der Schreiner morgens mit Adidas-Schuhen zum Arbeiten käme. Der überraschte Herr Reuter antwortet nach einer durchaus beredten Schrecksekunde wie folgt:Nun sind wir es zwar gewohnt, dass es Herrn Reuters Formulierungen an Eleganz mangelt . Neu ist hingegen, dass er auf den Spuren seines Chefs wandelt und frechen Unsinn von sich gibt, wie nachfolgende Bilder überaus anschaulich belegen:Obiges Schuhwerk zweier Klosterstadt-Mitarbeiter, wird weder dem gerne bemühten Arbeitsschutz noch den kommunizierten darstellerischen Qualitätskriterien gerecht; letzeres gilt auch für die verwendete Axt moderner Machart Was hier dem arglosen Besucher geboten wird, ist die typische Schludrigkeit einer an Selbstüberschätzung leidenden Dilettantentruppe. Unterstrichen wird die vorexerzierte Ingnoranz von Herrn Geurten selbst, derSeinen riskanten Plan, mit dem Geld des Steuerzahlers ein frühmittelalterliches Kloster zu errichten, beschreibt er wie folgt:Selbsterkenntnis ist angeblich der erste Schritt zur Besserung. Im konkreten Fall muss jedoch befürchtet werden, dass es dafür bereits zu spät ist.