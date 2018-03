Die Reliquie für unterwegs - das Kapselreliquiar bzw. die Amulettkapsel

Im Mittelalter waren Reliquien für gläubige Christen von großer Bedeutung. Meist wurden diese von verstorbenen Heiligen stammenden Überbleibsel in Schreinen bzw. Kästen aufbewahrt - jedoch nicht ausschließlich.

So finden sich beispielsweise in etlichen frühmittelalterlichen Frauengräbern der Oberschicht sogenanntebzw. Bild ). Diese verschließbaren Behälter wurden meist um den Hals getragen - manchmal auch am Gürtel - und waren von rundlich-kugelförmiger oder zylindrischer Gestalt. Sie enthielten unter anderem Knochensplitter, Stoffreste oder bei Heiligengräbern eingesammelte Erde. Darüber hinaus fanden Archäologen allerdings auch Mineralien, Heilpflanzen und Pergamentstücke mit kurzen Texten. Hierbei handelt es sich demnach nicht immer um klassische Reliquien, sondern zum Teil auch um Talismane, deren Wurzeln eher im Heidentum zu verorten sein dürften. Ein Umstand, der wenig verwundert, denn bereits die Behälter () an sich, sind nicht rein christlich-frühmittelalterlichen Ursprungs, sondern reichen in ihrer Tradition bis weit in die Antike zurück ().