Der Off-Topic-Freitagabend: Global Cooling usw.

Nun weiß ich, was ich mir, neben einem 3D-Drucker und einem 3D-Scanner, noch zu Weihnachten wünsche ;)

"and now it's global COOLING!": Klick mich Sieh einer an, nachdem bereits der antarktische Eisschild in den letzten Jahren - entgegen sämtlicher Prognosen - angewachsen ist , tun sich nun ähnliche Dinge in der Arktis (das ist jene Weltgegend, von der es 2007 hieß, sie würde spätestens 2013 eisfrei sein...) -

Überrascht hat mich das übrigens nicht wirklich, wo doch bereits Mojib Latif mit seiner vor rund 13 Jahren getätigten Aussage, wir sollten uns an viele Winter ohne Schnee gewöhnen, nachweislich meilenweit daneben lag. Freilich, der Witz an der Sache ist, dass diese Herrschaften in ihrer Verzweiflung mittlerweile sogar dazu übergehen, Kältewellen der Erderwärmung in die Schuhe zu schieben; auch wenn sie es nicht beweisen können.

Klick mich Spätestens nachdem zu Jahresbeginn das britische Met Office klar gestellt hat, dass es seit 16 Jahren so gut wie keine Erderwärmung mehr gibt (worüber sich viele deutschsprachige Medien ausgeschwiegen haben), wird die Luft für jene "Wissenschaftler" zunehmend dünner, die in ihrer Angstlust beharrlich "es brennt!" rufen:

Anders formuliert: All die steil nach oben schießenden "Klima-Kurven", die im TV seit vielen Jahren - mit Grabesstimme aus dem Off - präsentiert wurden, haben sich nachweislich als maßlose Übertreibungen und völliger Bogus entpuppt.