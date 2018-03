Das verhätschelte Römerschaf

Ein durchaus wichtiger Wirtschaftszweig war im antiken Rom die Schafzucht. In manchen Gebieten - wie etwa Süditalien - kam es durch die intensive/exzessive Weidewirtschaft sogar zu einer nachhaltigen Schädigung der Umwelt. Zwecks Schaffung geeigneter Wiesen, holzte man ganze Berghänge ab, deren fruchtbare Erde im Laufe der Zeit - wohl vor allem durch Starkregenereignisse - talwärts befördert wurde. Hierbei machte sich nicht nur das Fehlen der Bäume bemerkbar, deren Wurzeln ursprünglich die Humusschicht stabilisierten; auch die Schafe selbst trugen vermutlich zur Zerstörung des Bodens bei, da sie beim Grasen häufig die Wurzeln der noch verbliebenen Pflanzen ausrissen.

Doch der Bedarf an Wolle dürfte dermaßen groß gewesen sein, dass man diese mittel- bis langfristigen "Nebenwirkungen" in Kauf nahm. Man bedenke nur, welch ungeheure Mengen an Kleidung alleine die römische Armee benötigte. Zwar konnte auch Leinen, Seide oder Baumwolle verarbeitet werden, allerdings waren solche Textilien entweder zu teuer oder sie erfüllten schlicht und ergreifend nicht die speziellen Anforderungen.Ursprünglich rupfte man die Wolle der Schafe einfach aus (rupfen =, daherfür "Vlies") - eine Praxis, die sich laut Plinius vereinzelt bis in die Kaiserzeit hielt. Die übliche Prozedur war jedoch das jährliche Scheren mittels(=Schere). Für gewöhnlich fand dies im Frühjahr oder Frühsommer statt, nachdem die Schafe zuvor gründlich in einem Fluss "gebadet" worden waren. Calpurnianus Siculus und Columella berichten außerdem davon, dass man die Tiere nach der Schur reinigte und medizinisch versorgte. So wurden beispielsweise Wunden mit einer Pechsalbe bestrichen und der Körper mit einer Mischung aus Wein, Öl und Lupien saft eingerieben. Die Vliese wurden gewaschen gekämmt und zur Weiterverarbeitung in größere Betriebe gebracht.Natürlich handelte es sich bei der so gewonnenen Wolle meist um anonyme Massenware. Trotzdem gab es bereits im antiken Rom bestimmte Landstriche, die - wie heute Kaschmir - für ihre Wolle berühmt waren. Einige Namen sind uns überliefert - etwa das apulische Tarent (laut Varro und Plinius) oder die spanische Provinz Baetica (laut Martial).Glaubt man Horaz und Varro, dann schützte man jene Schafe, die eine besonders hochwertige Wolle liefern sollten, sogar mittels Felldecken vor Witterungseinflüssen! Um eine Beschädigung dieser Decken zu verhindern, wurden die Tiere nur auf Weiden gelassen, die frei von dornigem Gestrüpp waren.Das Leben vieler Schafe dürfte demnach recht angenehm gewesen sein; auch deshalb, weil sie - verglichen mit anderen Tierarten - eher selten im Kochtopf landeten ;)