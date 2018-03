Der Off-Topic-Freitagabend: The magnificent arrest of Paul Charles Dozsa

In nachfolgendem Video sieht man die Verhaftung eines ehemaligen Schachweltmeisters. Grund für den Polizeieinsatz Anno 1988 war seine Weigerung in einem chinesischen Restaurant die Rechnung zu begleichen. Man beachte die gewählte Ausdrucksweise dieses Gentleman-Zechprellers, die schwer an die Royal Shakespeares Company erinnert :)