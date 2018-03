Videos: Das römische Weißenburg, antike Blechbläser und ein archäologischer Drohneneinsaz

An obigem Video vom römischen Weißenburg gefällt mir - neben den

aus Piazza Armerina bekannten "Römer-Bikinis" ;) - nicht zuletzt die musikalische Untermalung ("Hymnus an Nemesis"), die von - so hört es sich zumindest an - originalgetreuen Nachbauten antiker Musikinstumente stammt. Und tatsächlich, auch in Carnuntum gab es diesen Sommer folgende Vorführung mit einer römischen Orgel und einem Cornu:wobei sich bei dieser Darbietung der eine oder andere winzige Schnitzer einschleicht. Als Blechbläser, dem vor Solo-Auftritten mit großem Publikum auch eher graust, leide ich da besonders mit ;)Zurzeit schreibe ich mir - "nach Gehör" - die Noten für dieses Stück zusammen. Vielleicht mache ich noch Video vom in Töne umgesetzten Endergebnis - das Copyright dürfte ja schon vor ein paar Jahrhunderten erloschen sein ;)