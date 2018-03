Videos: Gewalt in der Antike und der Mensch im Mittelalter

Auf dem Internetportal L.I.S.A. findet sich ein 51 minütiges Videointerview mit dem Althistoriker Martin Zimmermanm, der über "Gewalt in der Antike" spricht. War die Antike wirklich so gewalttätig? Und wenn ja, warum war sie es? Interessante Einblicke in eine Welt, die der unsrigen bei genauerer Betrachtung gar nicht so unähnlich war:In der ORF-TVthek findet sich die nächsten paar Tage noch eine Folge der Sendereihe, in der die Kunsthistorikerin Elisabeth Vavra Einblicke in das Leben des mittelalterlichen Menschen gewährt.: