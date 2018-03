Gab es bei den Germanen auch Kriegerinnen?

—————–





Vor einiger Zeit kam mir die Meldung unter, dass in Bayern ein germanisches Grab entdeckt worden sei, in dem sich als Beigabe ein Schwert befand. Nichts wirklich Ungewöhnliches, sollte man meinen. In diesem speziellen Fall war die bestattete Person allerdings angeblich eine Frau. Diese Kombination wunderte den berichtenden Journalisten und der zuständigen Archäologe fühlte sich bemüßigt, diverse Mutmaßungen zum Besten zu geben, die unter anderem darauf hinausliefen, die geschlechtliche Rollenverteilung im Frühmittelalter zu hinterfragen und zu überdenken.Solche vorschnellen Deutungsversuche verursachen bei mir allerdings eher Stirnrunzeln. Denn Fakt ist, dass man Waffen auch als Ehrengabe ins Grab legte, selbst wenn die Verstorbenen zu Lebzeiten keine Krieger waren. Dementsprechend findet man Schwerter, Speerspitzen usw. sogar in Kindergräbern.Jene weiblichen Living-History-Darsteller, die gerne zum Kampf gerüstet durch die Gegend laufen würden, werden sich demnach wohl auch weiterhin mit ihrem "Küchenmesser" begnügen müssen ;) Wobei natürlich nie völlig auszuschließen ist, dass es bei den Germanen nicht vielleicht doch Kriegerinnen gab. Allerdings ist ja auch die Prä-Astronautik des Herrn Däniken nicht völlig widerlegbar...Ein anonymer Poster hat netterweise auf einen Artikel hingewiesen, der besagten Fund/Befund zum Thema hat:In einem weiteren Beitrag findet sich ein Podcast zum Thema (Germanen-)Kriegerinnen bzw. "Amazonen" - außerdem wird dort die hier gestartete Diskussion fortgesetzt:Zwei Jahre nach Erstellen dieses Beitrages entdeckte ich eine Arbeit, in der endgültig bestätigt wird, dass die in Bayern untersuchten Bestattungen keine Rückschlüsse auf germanische Kriegerinnen zulassen:Zitat: