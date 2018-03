Etwas zum Hören: Melanchthon, Vampirgräber, Heraklit, Guedelon und Tacitus

Nachfolgende Audiodokumentation wandelt auf den Spuren des Reformators Philipp Melanchthon | Spieldauer je 13 Minuten | DR

Eine Halloween-Spezialausgabe des Archäologiepodcasts "angegraben", in dem man sich sogenannten "Vampirgräbern" widmet. | Spieldauer 30 Minuten | angegraben |

Die gegensätzliche Philosophie des griechischen Gelehrten Heraklit von Ephesos, wird in dieser Sendung genauer unter die Lupe genommen. | Spieldauer 22 Minuten | BR |

Ein weiterer, unkritischer Beitrag über das französische Burgenbauprojekt Guedelon (Vorbild für den Campus Galli), in dem den verantwortlichen Journalisten ein X für ein U vorgemacht wird. | Spieldauer 15 Minuten | DR |Da hier gestern die Diskussion um germanische Kriegerinnen hin und her wogte, möchte ich - mehr oder weniger passend dazu - auf diedes Tacitus aufmerksam machen, welche in einer wirklich sehr gelungenen Hörbuchfassung bei Youtube *hust* "probegehört" werden kann.Die entsprechenden Suchbegriffe sind. Bereits unter den ersten Treffern, sollte das fünfteilige Hörbuch aufscheinen.