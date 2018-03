Der Off-Topic-Freitagabend: Farbe und Sprache

Was ist "österreichisches Deutsch"? Gibt es das überhaupt? "Jain", denn beispielsweise unterscheidet sich ein Voralberger sprachlich von einem Salzburger mehr, als ein Salzburger von einem nicht-österreichischen Bayern. Von daher ist diese Bezeichnung "österreichisches Deutsch" ein wenig irreführend - trotz einiger gemeinsamer, innerösterreichischer Vokabeln wie Erdäpfel oder Paradeiser (in meiner Familie wurde übrigens seit jeher von Tomaten gesprochen wurde).

bairischen Dialektkontinuum zuzurechnen sind. Interessant ist nachfolgende Karte, auf der die heute noch gesprochenen, deutschen Mundarten, übersichtlich dargestellt werden: Klick mich Wobei die österreichischen Dialekte - vom alamannischen Vorarlbergerisch abgesehen - ohnehin allesamt demzuzurechnen sind. Interessant ist nachfolgende Karte, auf der die heute noch gesprochenen, deutschen Mundarten, übersichtlich dargestellt werden:

Diese Einteilungen sind aber natürlich immer noch recht grob. So hört sich etwa ein Obersteirer eher wie ein Salzburger an, während man dem Untersteirer gerne das wenig schmeichelhafte Attribut "gschert" (= stark dialektgefärbte Sprache) verpasst. Wer sich unter letzerem nichts vorstellen kann, der denke einfach an Arnold Schwarzenegger ;)

